WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

Konfrontationskurs 20.01.2026 12:10:00

JPMorgan-Aktie leichter: Warum Trump jetzt die US-Bank vor Gericht zerrt

US-Präsident Donald Trump will die US-Großbank JPMorgan Chase verklagen.

In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Als Grund nannte Trump, JPMorgan ChaseCo habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar "fälschlicherweise und unangemessen" das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor.

Das Datum dürfte auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger hinweisen. Damals drangen zahlreiche Demonstranten gewaltsam in das Gebäude des US-Parlaments ein. Dort sollte die Wahl von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden.

Seither wiederholt Trump immer wieder die widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit begnadigte Trump sämtliche Beteiligte der Kapitol-Erstürmung. Auch in seinem neuen Post auf Truth Social schrieb der US-Präsident wieder, die Wahl sei manipuliert worden.

Im vorbörslichen US-Handel an der NYSE verliert die JPMorgan-Aktie zeitweise 1,72 Prozent auf 307,10 US-Dollar.

/rin/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

