JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Bilanzsaison eröffnet
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13.10.2026 19:09:00
JPMorgan-Aktie steigt: Quartalsgewinn wächst um sechs Prozent – Analysten hatten mehr erwartet
Während die Erträge der Bank im Aktienhandel um fast die Hälfte stiegen, warf der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Sommer weniger ab als ein Jahr zuvor.
Bankchef Jamie Dimon berichtete von hohen Investitionen der Unternehmen und anhaltenden Konsumausgaben in den USA. Diese hätten die Wirtschaft des Landes angekurbelt. Allerdings warnte er vor den anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, einer hartnäckigen Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und den schwierigen weltpolitischen Rahmenbedingungen. JPMorgan sei daher "auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet".
RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 370 Dollar
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen.
NEW YORK (dpa-AFX)
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