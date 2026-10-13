JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Bilanzsaison eröffnet 13.10.2026 19:09:00

JPMorgan-Aktie steigt: Quartalsgewinn wächst um sechs Prozent – Analysten hatten mehr erwartet

JPMorgan-Aktie steigt: Quartalsgewinn wächst um sechs Prozent – Analysten hatten mehr erwartet

Bei der größten US-Bank JPMorgan haben die Geschäfte im dritten Quartal nicht so stark zugelegt wie gedacht.

Zwar wuchsen die bereinigten Erträge im Jahresvergleich um acht Prozent auf 50,9 Milliarden US-Dollar (45,5 Mrd Euro), und der Gewinn kletterte um sechs Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Am Finanzmarkt kommen die Neuigkeiten dennoch gut an: Die JPMorgan-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,71 Prozent an Wert auf 336,68 US-Dollar.

Während die Erträge der Bank im Aktienhandel um fast die Hälfte stiegen, warf der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Sommer weniger ab als ein Jahr zuvor.

Bankchef Jamie Dimon berichtete von hohen Investitionen der Unternehmen und anhaltenden Konsumausgaben in den USA. Diese hätten die Wirtschaft des Landes angekurbelt. Allerdings warnte er vor den anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, einer hartnäckigen Inflation, hohen Vermögenspreisen, steigenden Zinsen und den schwierigen weltpolitischen Rahmenbedingungen. JPMorgan sei daher "auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet".

RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 370 Dollar

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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