JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Berlin als Standort
|
04.09.2025 15:52:00
JPMorgan-Aktie unbeeindruckt: JPMorgan startet digitale Privatbank in Deutschland ab 2026
JPMorgan hatte Pläne für eine Expansion ins deutsche Privatkundengeschäft im Juli 2023 öffentlich gemacht. Nun wird es unter dem erst kürzlich von der ING Group Deutschland gewechselten Manager Daniel Llano Manibardo konkret: "Wir starten mit einem Tagesgeldkonto, da wir in Deutschland eine ausgeprägte Sparkultur, eine wachsende Kundennachfrage sowie einen innovationsfreudigen Markt vorfinden."
Die Digitalbank wird den Angaben zufolge rein App-basiert sein, Kundinnen und Kunden sollen aber über Telefon und Chat die Möglichkeit bekommen, mit menschlichen Beratern zu kommunizieren.
Deutschland zweiter wichtiger Markt nach Großbritannien
Den Sitz soll Chase in Berlin haben, bis Ende 2025 will die Bank den Standort offiziell einweihen. JPMorgan Chase hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 900 Beschäftigte in Frankfurt/Main und in ganz Deutschland, die unter anderem Unternehmenskunden und vermögende Kunden betreuen.
Ihr digitales Angebot für Privatkunden in Deutschland will die Bank schrittweise ausbauen. Nach Großbritannien, wo Chase den Angaben zufolge bis dato 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen hat, soll Deutschland der zweite europäische Markt für Chase werden.
Im NYSE-Handel zeigt sich die JPMorgan-Aktie zeitweise 0,24 Prozent fester bei 300.24 US-Dollar.
/ben/DP/stk
FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|19.05.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.01.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|02.12.24
|JPMorgan Chase Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|15,73
|2,01%
|ING Group
|20,79
|0,90%
|JPMorgan Chase & Co.
|257,10
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fester -- US-Börsen wenig bewegt -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen tendieren am Donnerstag seitwärts. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.