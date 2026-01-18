JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Konfrontationskurs
|
18.01.2026 11:11:38
JPMorgan-Aktie: Warum Trump jetzt die US-Bank vor Gericht zerrt
In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Als Grund nannte Trump, JPMorgan ChaseCo habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar "fälschlicherweise und unangemessen" das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor.
Das Datum dürfte auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger hinweisen. Damals drangen zahlreiche Demonstranten gewaltsam in das Gebäude des US-Parlaments ein. Dort sollte die Wahl von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden.
Seither wiederholt Trump immer wieder die widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit begnadigte Trump sämtliche Beteiligte der Kapitol-Erstürmung. Auch in seinem neuen Post auf Truth Social schrieb der US-Präsident wieder, die Wahl sei manipuliert worden.
/rin/DP/zb
WASHINGTON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
14.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|JPMorgan investors find out who their friends are (Financial Times)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|269,10
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.