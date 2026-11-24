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24.11.2026 21:17:38
JPMorgan-Ausblick 2027: Warum Aktien trotz Risiken Potenzial bieten
JPMorgan sieht weiteres Aufwärtspotenzial für den S&P 500
Damit trauen die Experten dem S&P 500 aktuell ein Kursplus von rund 14 Prozent zu. Seit Jahresbeginn 2026 liegt der Index derzeit noch knapp 5 Prozent im Plus, nachdem er vom Rekordhoch bei 7.844 Punkte im Oktober bisher um gut 8 Prozent korrigiert hat. Vor allem Aktien mit KI-Bezug hatten dabei zuletzt große Teile vorheriger Kursrallys wieder abgegeben.
Fed-Politik bleibt entscheidender Risikofaktor
Zwar belasteten deutlich höhere Zinsen sowie Unsicherheiten rund um das Thema KI nach den US-Zwischenwahlen und wegen der Investitionen weiterhin die Anlegerstimmung, doch dürfte sich diese allmählich verbessern, hieß es weiter. Voraussetzung sei allerdings, dass die US-Notenbank Fed neben der Preisstabilität auch den Wachstumsaspekt ihres Mandates in den Fokus rückt.
So sei das größte Risiko für ihre positive Einschätzung "in möglichen Kollateralschäden durch eine Straffung der Geldpolitik zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die finanziellen Rahmenbedingungen und die Liquiditätslage verschlechtert haben und die Marktstimmung ohnehin schon labil ist."
NEW YORK (dpa-AFX)
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