JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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14.07.2026 13:04:00

JPMorgan beats profit expectations by the most in five years, as equity-markets revenue surges

JPMorgan’s stock falls, even after a big profit beat, record revenue and a raised outlook for net interest income.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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