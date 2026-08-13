Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Wettbewerbsdynamik
|
13.08.2026 21:31:39
JPMorgan beflügelt Salesforce-Aktie mit 'Overweight'-Rating
Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs des SAP-Rivalen preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein.
Im NYSE-Handel gewinnt die Salesforce-Aktie zeitweise 3,77 Prozent auf 200,6 US-Dollar.
/rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
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