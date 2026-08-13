Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wettbewerbsdynamik 13.08.2026 21:31:39

JPMorgan beflügelt Salesforce-Aktie mit 'Overweight'-Rating

JPMorgan beflügelt Salesforce-Aktie mit 'Overweight'-Rating

Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen.

Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs des SAP-Rivalen preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein.

Im NYSE-Handel gewinnt die Salesforce-Aktie zeitweise 3,77 Prozent auf 200,6 US-Dollar.

/rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RWE-Aktie fester: Höhere Nettoinvestitionen prägen die Bilanz zum ersten Halbjahr
Cisco überrascht positiv - doch die Anleger-Freude verfliegt im Eiltempo - Aktie im Blick
secunet-Aktie zieht an: Optimismus bezüglich Umsatz nimmt zu

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
13.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 169,16 1,37% Salesforce

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen