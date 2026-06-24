Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Negative Catalyst Watch 24.06.2026 11:03:00

JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf "Underweight" - Kursziel für die Aktie steigt leicht

JPMorgan belässt Ahold Delhaize auf "Underweight" - Kursziel für die Aktie steigt leicht

JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize zwar leicht angehoben, bleibt für die Aktie jedoch negativ gestimmt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold)von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen.

Die Ahold-Aktie legt in den Niederlanden zeitweise 0,20 Prozent auf 34,92 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Ahold Delhaize-Aktie legt deutlich zu: Konsumflaute in den USA getrotzt

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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06:33 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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22.05.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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