Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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17.03.2026 12:20:39
JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe stark abgeschnitten und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer ersten Reaktion. Das Unternehmensziel für das diesjährige Passagieraufkommen in Frankfurt entspreche den Erwartungen, während das Ebitda-Ziel für diese gut zwei Prozent Aufwärtspotenzial beinhalte. Der Ausblick berücksichtige allerdings noch keine möglichen Auswirkungen des Iran-Kriegs - diese dürfte bei der anstehenden Telefonkonferenz im Fokus stehen. Positiv wertete Rall, dass Fraport bereits ein Jahr früher als geplant einen positiven Barmittelfluss (FCF) erreicht habe. Sie erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT
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