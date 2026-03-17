Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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17.03.2026 12:21:38

JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 295 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) nach Aussagen auf einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellten Ziele implizierten vier Prozent niedrigere Konsensschätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda), schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. An den entsprechenden Konsensprognosen für die Tochter Sartorius Stedim Biotech dürfte sich indes nichts ändern. Angesichts der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche beider Aktien rechnet der Experte nun mit einer deutlichen positiven Reaktion auf diese Prognosen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:46 / GMT

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