AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Expertenstimme
|
18.09.2026 13:18:00
JPMorgan bestätigt Kaufvotum für AB-InBev-Aktie - Aktie mit Verlusten
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB InBev SA mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen. Für die AB Inbev-Aktie geht es an der Börse in Brüssel zeitweise 1,31 Prozent auf 67,78 Euro abwärts.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
NEW YORK (dpa-AFX)
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