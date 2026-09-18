AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertenstimme 18.09.2026 13:18:00

JPMorgan bestätigt Kaufvotum für AB-InBev-Aktie - Aktie mit Verlusten

JPMorgan bestätigt Kaufvotum für AB-InBev-Aktie - Aktie mit Verlusten

JPMorgan bestätigt die Einstufung der AB-InBev-Aktie vor dem anstehenden Kapitalmarkttag.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB InBev SA mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen.

Für die AB Inbev-Aktie geht es an der Börse in Brüssel zeitweise 1,31 Prozent auf 67,78 Euro abwärts.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AB InBev profitiert von steigender Nachfrage nach Bieralternativen

Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
14.09.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,52 -1,72% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:29 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen