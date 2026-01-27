JPMorgan bestätigt Übergewicht für Continental nach China-Zöllen - Aktie verliert dennoch

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen.

Continental könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15

Die Aktie von Continental verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 66,78 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)