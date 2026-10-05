CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Ziel unverändert
|
05.10.2026 13:53:00
JPMorgan bleibt bei CTS Eventim optimistisch: 'Overweight' bestätigt - Aktie im Plus
Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Angesichts der Verunsicherung durch den Abschied von Finanzchef William Willms sei es wichtig gewesen, dass Konzernlenker Klaus-Peter Schulenberg den Ausblick sowie den für den 20. November geplanten Kapitalmarkttag bestätigt und sich optimistisch zum Schlussquartal 2026 geäußert habe, schrieb Lara Simpson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Veranstaltung dürfte ein Meilenstein für mehr Einblick in die Geschäftsentwicklung, die Monetarisierung und Kapitaleffizienz-Maßnahmen werden und eine überfällige Kurserholung der Aktie unterstützen.
Die CTS Eventim-Aktie gewinnt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 2,71 Prozent auf 56,95 Euro.
/rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST
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