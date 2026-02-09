Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

Alphabet überzeugt 09.02.2026 15:37:00

JPMorgan bleibt für die Alphabet-Aktie bullish: So viel Kursplus ist noch drin

JPMorgan bleibt für die Alphabet-Aktie bullish: So viel Kursplus ist noch drin

Wegen hoher Investitionen hat die Alphabet-Aktie trotz starker Zahlen nicht profitieren können. Ein Analyst von JPMorgan gibt nun aber Entwarnung.

• Trotz starker Quartalszahlen sank die Alphabet-Aktie
• Hohe KI-Investitionen lösen Sorge aus
• JPMorgan bleibt bullish

Trotz eines starken Gewinn- und Umsatzplus im vierten Quartal, das sogar noch die hohen Markterwartungen übertreffen konnte, schickten Anleger die Aktie der Google-Mutter Alphabet am Tag der Bilanzvorlage in der vergangenen Woche abwärts. Schuld waren die geplanten enormen KI-Investitionen.

JPMorgan-Analyst ohne Sorge

Während Anleger mit Sorge auf die hohen Ausgaben blickten, macht man sich bei der US-Bank JPMorgan offenbar keine größeren Sorgen um den Alphabet-Konzern. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services. Entsprechend behielt das Bankhaus seine Einstufung mit "Overweight" bei und hob sogar das Kursziel auf 395 US-Dollar an.

Hohe Capex-Ausgaben eher Ausdruck der Stärke

Trotz angekündigter Ausgaben von 175-185 Milliarden US-Dollar für 2026, was einer Verdopplung zum Vorjahr gleich kommt und zudem deutlich über den Analystenerwartungen von 142 Milliarden US-Dollar liegt, sieht JPMorgan Alphabet in einer "Position der Stärke". Die Mittel würden in KI-Infrastruktur wie Gemini fließen, das monatlich auf 750 Millionen monatlich aktive Nutzer komme, zitiert "Investing" den Marktexperten. Zeitgleich würden die Investitionen langfristig Marktanteile sichern. Alphabets Bilanz sei zudem solide mit hoher Liquidität.

Anleger haben Schock offenbar verdaut

Und auch Alphabet-Investoren scheinen zwischenzeitlich zumindest nicht mehr allzu besorgt zu sein. Zwar hat die Alphabet-Aktie an der NASDAQ in den letzten fünf Handelstagen 6,32 Prozent verloren, verglichen etwa mit dem Internetriesen Amazon, der wegen ebenjener Ausgaben abgestraft worden war und auf Sicht der letzten fünf Tage rund 13 Prozent an Wert verloren hat, fiel das Minus moderat aus. Auch am Montag geht es für die Alphabet-Aktie an der NASDAQ minimal um 0,04 Prozent auf 322,96 US-Dollar nach unten. Nimmt man das Kursziel von JPMorgan als Richtwert, hat der Titel aber noch ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Alphabet-Aktie kaum verändert: Tochter Waymo sammelt Milliarden im Tesla-Rennen

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com

06.02.26 Amazon Overweight Barclays Capital
06.02.26 Amazon Buy UBS AG
06.02.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
