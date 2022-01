JPMorgan bündelt EU-Geschäft in Frankfurt - JPMorgan-Aktie vorbörslich leichter

Die US-Bank JPMorgan Chase & Co hat ihre EU-Geschäfte in Deutschland zu einer Einheit verschmolzen, um ihre Struktur für Kunden in der Europäischen Union zu vereinfachen.

Die US-Bank teilte mit, dass sie ihr luxemburgisches und irisches Geschäft mit dem deutschen zusammengelegt hat. Die neue Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, J.P. Morgan SE, ist eine der fünf größten Bankgesellschaften in Deutschland, so die Bank.

JPMSE bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Corporate und Investment, Commercial und Private Banking an. Die rechtlichen Einheiten von JPMorgan in Großbritannien bleiben unverändert, teilte die Bank mit.

Die an der NYSE notierte JPMorgan-Aktie notiert im vorbörslichen Handel zeitweise 0,68 Prozent leichter bei 144,09 US-Dollar.

Von Cristina Roca

NEW YORK (Dow Jones)