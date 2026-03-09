JPMorgan Chase Aktie

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

09.03.2026 15:15:00

JPMorgan CEO: "Too Much Exuberance" in Stocks -- Should Investors Beware?

Jamie Dimon, CEO of JPMorgan Chase (NYSE: JPM), is one of the most respected voices of the financial industry. No CEO has a perfect crystal ball to predict what's happening next with the economy or stock prices, but when Jamie Dimon talks, people listen.In a recent interview with Bloomberg on March 2, Dimon said that "the economy is doing fine, asset prices are high." But he also expressed concerns that investors might be a little too optimistic and not paying enough attention to risks, such as the latest conflict in the Middle East. Dimon told Bloomberg: "I think there's a little more exuberance than there should be, but we've had years of it."Let's look at the case for caution in today's stock market, and what you should do if you're worried about overvalued stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
