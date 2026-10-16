Chase Aktie

Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 18:31:56

JPMorgan Chase: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 13, 2026, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) reported third-quarter net income of $15.3 billion on revenue of $50.9 billion. Long-term investors should note how the bank deploys capital into organic expansion while maintaining balance sheet flexibility across rate cycles. Three takeaways from management's comments highlight the bank's strategic path forward.

Management reduced quarterly share repurchases to $1 billion because it sees greater long-term value in funding organic initiatives than in buying back stock. It avoided capital moves driven by accumulated other comprehensive income (AOCI, an accounting line for unrealized asset gains or losses) or proposed Basel III rules (international capital regulations).

Deploying artificial intelligence (AI, software that executes complex analytical tasks) internally improves operational efficiency across business lines. However, management blocks third-party automated software agents from entering internal networks to protect customer privacy and data security.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chase Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Chase Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 36 120,00 0,00% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 298,60 -0,20% JPMorgan Chase & Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen