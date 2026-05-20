JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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20.05.2026 17:01:00

JPMorgan Chase: Bank aus den USA zieht in den Kampf um deutsche Sparer

Vier Prozent Zinsen für vier Monate: Mit einem Lockangebot drängt die größte US-Bank in das deutsche Tagesgeldgeschäft. Künftig will sie hierzulande eine »führende digitale Hausbank« werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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