JPMorgan Chase: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JPMorgan Chase hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

JPMorgan Chase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,46 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,73 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,06 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 94,33 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 27,90 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte JPMorgan Chase ein EPS von 27,06 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JPMorgan Chase mit einem Umsatz von insgesamt 390,69 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 381,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent gesteigert.

