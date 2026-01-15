15.01.2026 06:31:29

JPMorgan Chase: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JPMorgan Chase hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

JPMorgan Chase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,46 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,73 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,06 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 94,33 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 27,90 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte JPMorgan Chase ein EPS von 27,06 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JPMorgan Chase mit einem Umsatz von insgesamt 390,69 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 381,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen