JPMorgan Chase: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,07 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 76,19 Milliarden USD gegenüber 71,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at