Alliance One International Aktie
WKN DE: A14V40 / ISIN: US0187723012
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11.04.2026 18:47:00
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon Just Issued a Warning to Wall Street. The Famed Banker Sees 3 Big Risks, and They Couldn't Be Any Clearer
Few in the world of finance are more respected than JPMorgan Chase (NYSE: JPM) CEO Jamie Dimon. He has led the company for roughly two decades now, first steering it through the Great Recession largely unscathed, and then turning it into the largest bank in the U.S. by assets. JPMorgan Chase now generates some of the highest returns among its peers, which has earned it a premium valuation.For all these reasons, the market tends to listen when Dimon speaks. In his annual letter to shareholders this year, Dimon issued a warning to Wall Street. The famed banker laid out three big risks, and they couldn't be any clearer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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