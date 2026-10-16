Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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16.10.2026 16:23:00
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon Warns That Inflation, Rising Asset Prices, and More "Continue to Shift Under the Surface."
JPMorgan Chase's (NYSE: JPM) third-quarter earnings missed the mark this week, and its stock fell after the report. However, it had already been falling due to interest rate drama, and the results were more mediocre than catastrophic.
Beyond the third quarter, though, CEO Jamie Dimon warned of many moving pieces that could impact the bank and the economy in the coming months. Here's what he said.
Dimon has the status of leading the biggest bank in the U.S., which is why people pay attention to his insider opinion on what's happening in finance. The bank's performance is also a good proxy for the state of banking.
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|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 120,00
|0,00%
|JPMorgan Chase & Co.
|301,45
|0,75%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
|SHIFT Inc.
|5,95
|15,53%
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