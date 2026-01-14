14.01.2026 06:31:28

JPMorgan Chase: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JPMorgan Chase hat am 13.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 4,63 USD gegenüber 4,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 69,61 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,45 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 20,02 USD beziffert, während im Vorjahr 19,75 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 280,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 278,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 20,19 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 183,70 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

