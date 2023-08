JPMorgan Chase Declares Preferred Stock Dividends

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--Aug. 15, 2023-- JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) (“JPMorgan Chase” or the “Firm”) has declared dividends on the outstanding shares of the Firm’s Series X and II preferred stock. Information can be found on the Firm’s Investor Relations website at Weiter zum vollständigen Artikel bei JPMorgan Chase & Co. Zum vollständigen Artikel