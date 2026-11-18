JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|
18.11.2026 16:30:02
JPMorgan Chase Earned a Profit in Both 2008 and 2009. History Says That's the Bank to Own If a Recession Hits.
Anyone looking to add more stocks to their portfolios that can hold up during rocky economic times may want to consider JPMorgan Chase (NYSE:JPM).
It reported a profit in both 2008 and 2009, during the Great Recession. And if we were to enter a tough stretch for the economy ahead, there's reason to believe the banking giant could repeat that performance.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|37 180,00
|-1,64%
|JPMorgan Chase & Co.
|295,60
|-1,15%