Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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05.10.2026 13:59:00

JPMorgan Chase Earned More in 2025 Than Bank of America and Wells Fargo Combined. Can the Stock Keep Outrunning Them?

They may all be categorized as banking stocks. But they're certainly not all performing the same. Over the past three years, shares of JPMorgan Chase (NYSE: JPM) have measurably outperformed those of Bank of America (NYSE: BAC) and Wells Fargo (NYSE: WFC). JPM stock is up nearly 130% since early October 2023, in fact, while WFC and BAC have recently dialed back their performances for this time frame to less than 100%. By slower-moving bank stock standards, that's a significant difference.

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JPMorgan Chase & Co. 295,70 0,02% JPMorgan Chase & Co.
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,16 4,00% Keep Inc. Registered Shs Unitary
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