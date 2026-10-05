Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
05.10.2026 13:59:00
JPMorgan Chase Earned More in 2025 Than Bank of America and Wells Fargo Combined. Can the Stock Keep Outrunning Them?
They may all be categorized as banking stocks. But they're certainly not all performing the same. Over the past three years, shares of JPMorgan Chase (NYSE: JPM) have measurably outperformed those of Bank of America (NYSE: BAC) and Wells Fargo (NYSE: WFC). JPM stock is up nearly 130% since early October 2023, in fact, while WFC and BAC have recently dialed back their performances for this time frame to less than 100%. By slower-moving bank stock standards, that's a significant difference.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
Analysen zu Chase Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp.
|48,22
|0,86%
|JPMorgan Chase & Co.
|295,70
|0,02%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,16
|4,00%
|Wells Fargo & Co.
|72,64
|1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.