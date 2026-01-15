JPMorgan Chase hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JPMorgan Chase stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

JPMorgan Chase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 443,60 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 320,48 ARS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,40 Prozent auf 100 036,25 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67 409,98 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1686,39 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1205,70 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 354 206,93 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 255 182,95 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at