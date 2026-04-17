JPMorgan Chase informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JPMorgan Chase lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

JPMorgan Chase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 561,56 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 356,79 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 104 451,95 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72 537,21 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at