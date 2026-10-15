JPMorgan Chase öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,80 CAD gegenüber 6,98 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat JPMorgan Chase 106,66 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,76 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at