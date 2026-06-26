JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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26.06.2026 02:44:37
JPMorgan Chase Pairs a 10% Dividend Hike With a New $50 Billion Buyback After Clearing the Fed's Stress Test
First the win, now the prizes.Along with 31 other banks and bank-adjacent finance sector companies, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) crushed the Federal Reserve’s (Fed) annual stress tests for 2026. Had it failed, the Fed would have placed restrictions on capital allocations and employee bonuses. But no — without such limits, it now has more scope to return monies to its shareholders and, sure enough, just after the test results were announced, the bank trumpeted two new, investor-pleasing moves in this realm.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
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26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.06.26
|How JPMorgan became Jamie Dimon (Financial Times)
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26.06.26
|Dimon upends succession race at JPMorgan again (Financial Times)
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25.06.26
|Dimon promotes two potential successors at JPMorgan (Financial Times)
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24.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|288,40
|-2,15%
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