JPMorgan Chase präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 556,97 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 449,06 ARS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JPMorgan Chase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114 275,08 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 95 276,28 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at