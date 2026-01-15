|
15.01.2026 06:31:29
JPMorgan Chase: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
JPMorgan Chase präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JPMorgan Chase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 375,55 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 393,78 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 BRL. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat JPMorgan Chase mit einem Umsatz von insgesamt 1 555,38 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 502,37 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 3,53 Prozent gesteigert.
