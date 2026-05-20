Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
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20.05.2026 11:24:25
JPMorgan Chase startet in Deutschland mit «Lock-Zinsen»
Das Privatkundengeschäft von JPMorganChase & Co lockt deutsche Sparer zum Start mit vier Prozent Zinsen. Die Amerikaner planen im ersten EU-Markt eine Infrastruktur für «Millionen» von neuen Kundinnen und Kunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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