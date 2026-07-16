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16.07.2026 06:31:29
JPMorgan Chase vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
JPMorgan Chase lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,66 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,26 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat JPMorgan Chase mit einem Umsatz von insgesamt 114,16 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,70 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 18,06 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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