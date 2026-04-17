JPMorgan Chase veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JPMorgan Chase gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat JPMorgan Chase im vergangenen Quartal 387,18 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JPMorgan Chase 401,87 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at