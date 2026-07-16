JPMorgan Chase veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JPMorgan Chase hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 416,69 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395,78 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at