JPMorgan Chase: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JPMorgan Chase äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

JPMorgan Chase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 82,46 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at