JPMorgan Chase: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JPMorgan Chase hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,07 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat JPMorgan Chase mit einem Umsatz von insgesamt 73,66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at