JPMorgan Chase: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JPMorgan Chase hat am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,27 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101,04 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,60 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at