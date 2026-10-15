JPMorgan Chase zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 391,42 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 390,76 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at