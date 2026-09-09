Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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09.09.2026 19:25:21
JPMorgan chief Dimon meets Burnham amid Budget windfall tax fears
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Aktien in diesem Artikel
|Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
|53,25
|-0,93%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|37 580,00
|-2,54%
|JPMorgan Chase & Co.
|305,25
|0,02%
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