E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Index-Monitor
|
31.07.2026 13:25:39
JPMorgan: E-ON-Aktie vor EuroStoxx-Aufstieg - VW und BMW wackeln
Etwaige Änderungen nach der regulären Index-Überprüfung wird ISS Stoxx am Dienstagabend, 1. September, bekannt geben. Für gewöhnlich erfolgt dies nach dem US-Handelsschluss um 22 Uhr. In Kraft treten sie am Montag, 21. September.
Insgesamt sieht der Experte derzeit drei Wechsel, da derzeit die Aktien der beiden deutschen Autobauer Volkswagen (VW) und BMW sowie die Aktie des niederländischen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer die Verbleibe-Kriterien nicht mehr erfüllten.
So werden Mitglieder des EuroStoxx aus dem Index entfernt, wenn sie mit Blick auf den am Streubesitz orientierten Börsenwert (Free-Float-Marktkapitalisierung) auf Platz 61 oder darüber liegen. Derzeit liege VW auf Platz 64, Kluwer auf 63 und BMW auf 62, so Gupta.
Angesichts des kräftigen Kursanstiegs der Societe Generale am 30. Juli und weiterer Kursgewinne sind die Aufnahmechancen für die französische Bank indes sehr gut. Ihre Free-Float-Marktkapitalisierung hat inzwischen die der Deutschen Bank überholt. Zudem - und das ist besonders wichtig - liege sie nun auch knapp über der Schwelle für die Aufnahme in den Supersektor-Index, was eine Voraussetzung für die Aufnahme in den EuroStoxx ist. Auch Engie sei angesichts des Kursanstiegs seit Jahresbeginn gut aufgestellt, um einen der begehrten Plätze in dem Index zu ergattern.
Um den dritten Aufnahmeplatz gibt es indes ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Eon und dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia. "Sollte die Aktie der Societe Generale aufgenommen werden, erwarten wir entweder die Aufnahme von Eon oder Nokia. Wird Societe Generale nicht aufgenommen, erwarten wir die Aufnahme sowohl von Eon als auch von Nokia", resümierte Gupta.
Sollte Eon den Sprung im September schaffen, wäre der Energiekonzern nach acht Jahren wieder zurück im EuroStoxx. Den hatte Eon im September 2018 aufgrund des gesunkenen Börsenwertes, ausgelöst durch einen radikalen Konzernumbau infolge des Ausstiegs Deutschlands aus der Atomkraft, verlassen müssen.
/ck/mis/jha/
ZÜRICH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu E.ON SE
|
30.07.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.07.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
28.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
27.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)