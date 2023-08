JPMorgan empfiehlt CTS Eventim mit 'Overweight' und vergibt hohes Kursziel - Eventim-Aktie mit kräftigem Plus

Als führender europäischer Tickethändler und Live-Veranstalter habe CTS Eventim immense strukturelle Wachstumschancen, schrieb Analystin Karin So in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Anteil von Online-Tickes steige, was dem operativen Ergebnis enorm zugutekomme. Zudem stünden starke Events bevor.

Die Aktie von CTS Eventim profitiert deutlich von der Analystenstimme und legt im XETRA-Handel zeitweise 5,60 Prozent auf 62,25 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)