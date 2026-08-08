JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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08.08.2026 13:05:00
JPMorgan Has Consistently Beaten Its Own 17% Return Target Under Jamie Dimon. Is the Stock Still a Buy?
The nationʻs largest bank, JPMorgan Chase (NYSE: JPM), has long been the most successful bank, particularly since Jamie Dimon became CEO in 2006.His strategy of building a fortress balance sheet has carried JPMorgan through the difficult times and benefited it in the good times.JPMorgan Chase has been on an especially good run over the past year or so as rates have stabilized in a sweet spot for lending and net interest income, mergers & acquisitions (M&As) have taken off, and markets have been incredibly active.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|37 440,00
|-1,06%
|JPMorgan Chase & Co.
|309,45
|0,10%
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