JPMorgan hebt den Daumen: LANXESS-Aktie profitiert massiv von globalen Engpässen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LANXESS von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den LANXESS-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

LANXESS erhöht wegen Kostensteigerungen Preise für anorganische Pigmente

Der Spezialchemiekonzern LANXESS erhöht die Preise für seine Produkte aus dem Geschäftsbereich Anorganische Pigmente um bis zu 20 Prozent. Der im MDAX notierter Konzern begründete dies mit deutlich gestiegenen Kosten infolge andauernder geopolitischer Spannungen, insbesondere für Energie, kritische Rohstoffe und Logistik.

"Trotz intensiver Bemühungen, die Kostensteigerungen abzufedern und stabile Preise aufrechtzuerhalten, ist eine Anpassung notwendig, um die langfristige Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten", teilte LANXESS mit. Die Kunden würden individuell über die Einzelheiten der Preiserhöhung informiert.

Der Geschäftsbereich "Inorganic Pigments" ist nach Konzernangaben einer der weltweit größten Hersteller von synthetischen Eisenoxidpigmenten und ein führender Produzent von Chromoxidpigmenten. Diese Produkte dienen als Farbmittel für Baumaterialien, Farben und Lacke, Kunststoffe, Papier und andere Einsatzgebiete.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von LANXESS haben am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fortgeführt. Mit zeitweise 15,34 Prozent Aufschlag auf 16,09 Euro führten sie die Gewinner im MDAX mit großem Abstand an. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.

JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft.

Zur Kurs-Rally dürfte aber auch eine hohe sogenannte Short-Quote beitragen, heißt es im Börsenhandel. So sei fast ein Drittel der LANXESS-Aktien leerverkauft. Spekulative Anleger setzen damit auf fallende Kurse. Steigen diese jedoch, kaufen die Short-Händler die Aktien am Markt zurück, um keine Verluste zu erleiden. Diese Nachfrage treibt den Aktienkurs zusätzlich nach oben.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

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