Analystenstimme 09.12.2025 12:12:00

JPMorgan hebt Kursziel für DWS-Aktie leicht an - Titel gewinnt leicht

JPMorgan hebt Kursziel für DWS-Aktie leicht an - Titel gewinnt leicht

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS Group ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu.

Die DWS-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,09 Prozent auf 53,05 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

