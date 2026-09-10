JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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10.09.2026 21:46:00
JPMorgan Is About to Become the First $1 Trillion Bank. The Premium Is Riding on 1 Man.
JPMorgan Chase (NYSE: JPM) is closing in on a market cap of $1 trillion and is by far the most valuable bank in the world. This is because of the company's expansion across the United States and globally, offering consumer, commercial, and investment banking services, along with trillions in assets under management (AUM) for its wealth management services.
The stock trades at a premium to other banks, and for one reason: CEO Jamie Dimon. Here's the scoop on Dimon and whether investors should buy JPMorgan Chase stock near an all-time high.
Jamie Dimon became CEO of JPMorgan Chase at the beginning of 2006, following the 2004 merger with Bank One Corporation. This was a pivotal moment in the commercial banking world, as the real estate bubble was heading into overdrive and was about to throw Dimon into the fire.
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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09.09.26
|JPMorgan chief Dimon meets Burnham amid Budget windfall tax fears (Financial Times)
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09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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09.09.26
|dailyAktien: JPMorgan Chase – Bullisches Signal (NewsTool)
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09.09.26
|dailyAktien: JPMorgan Chase – Bullisches Signal (NewsTool)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.09.26
|JPMorgan curbed lending to Jane Street as trading firm muscled into bonds (Financial Times)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|37 820,00
|0,64%
|JPMorgan Chase & Co.
|304,10
|-0,36%
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