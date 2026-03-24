SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Analystenstimme
|
24.03.2026 17:57:00
JPMorgan kappt Kursziel für SAP SE - Wachstumserwartungen gedämpft - Aktie fällt
Gute Kursentwicklung für die SAP-Aktie zunehmend schwieriger?
Die vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnten im Zuge der Migration in die Cloud zunächst weiter abnehmen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf. Er schraubte ferner seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten.
Mit Kepler Cheuvreux und Jefferies nahmen zwei zweitere Investmentbanken ihre SAP-Kursziele auf 190 und 230 Euro zurück. Sie bestätigten nach dem jüngsten Kursrutsch jedoch ihre Kaufempfehlungen.
SAP-Aktie auf Tief seit Januar 2024
Die Aktien von SAP sind am Dienstag nach Analystenkommentaren auf den tiefsten Stand seit 26 Monaten abgerutscht. Zum Handelsschluss notierten die Papiere des Softwarekonzerns auf XETRA noch immer 4,06 Prozent schwächer bei bei 147,62 Euro.
Für das laufende Jahr summiert sich der Kursabschlag bereits auf 29 Prozent, womit SAP auch hier das Schlusslicht im deutschen Leitindex bilden.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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