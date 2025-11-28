IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

Nach Quartalszahlen 28.11.2025 21:04:38

JPMorgan korrigiert Kursziel für IONOS-Aktie nach Q3-Zahlen

JPMorgan korrigiert Kursziel für IONOS-Aktie nach Q3-Zahlen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IONOS anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Das niedrigere Kursziel für IONOS reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025

NEW YORK (dpa-AFX)

