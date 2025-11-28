IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Nach Quartalszahlen
|
28.11.2025 21:04:38
JPMorgan korrigiert Kursziel für IONOS-Aktie nach Q3-Zahlen
Das niedrigere Kursziel für IONOS reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025
NEW YORK (dpa-AFX)
