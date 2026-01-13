JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

13.01.2026 14:46:47

JPMorgan Made Less Money Last Year, Facing Pressure on Multiple Fronts

The nation’s largest bank earned $57 billion in 2025, but Jamie Dimon, its chief executive, said “the benefits of deregulation” would help in the future.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

14:49 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
12.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
08.01.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
JPMorgan Chase & Co. 271,45 -2,36%

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Start der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
